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РЕМОНТ ПЕРЕНЕСЛИ

РЕМОНТ ПЕРЕНЕСЛИ
18.10.17 | Главные темы / Cобытия
Капитальный ремонт памятника В.И. Ленину в Железногорске перенесли
БЕЛАЯ ТРОСТЬ

БЕЛАЯ ТРОСТЬ
18.10.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске стартовал месячник «Белая трость»
СЛУЖИТЬ – ПОЧЕТНО!

СЛУЖИТЬ – ПОЧЕТНО!
18.10.17 | Главные темы / Cобытия
В войсковой части №3377 прошел День призывника
ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА

ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА
18.10.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске работает бесплатная школа для родственников тяжелобольных людей
ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!
18.10.17 | Главные темы / Cобытия
Участок дороги за КПП-3 перекроют

РАДИОПРОГРАММА ОТ 18 ОКТЯБРЯ

18.10.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 17 | Автор: Сергей Скляров
 День призывника в 33/77
 Объединение "Я и моя собака"
 Проект "Добрый Железногорск" в финале конкурса
 Подготовка к Новому году


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19 октября 2010 | Раздел: Cобытия
••• Всероссийский праздник День призывника пройдет 23 октября. В Железногорске в этот день тоже состоятся праздничные мероприятия.

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Неравнодушный, в новости: НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
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