ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

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18.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 47 | Автор: Наталья Кокорина
Участок дороги за КПП-3 временно перекроют
С 19 октября в целях проведения ремонтных работ по замене водопропускной трубы будет временно прекращено движение на 21 километре автодороги «Обход ЗАТО Железногорск» (автодорога за КПП-3, участок от садового товарищества 14 до садового товарищества 24, руч. Таловый).
Заказчиком работ выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю», подрядчик — Березовский филиал ГП «КрайДЭО». Работы планируется закончить 28 октября.
Просим жителей города учитывать данную информацию при выборе маршрута движения.
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