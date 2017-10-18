ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

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Участок дороги за КПП-3 временно перекроют



С 19 октября в целях проведения ремонтных работ по замене водопропускной трубы будет временно прекращено движение на 21 километре автодороги «Обход ЗАТО Железногорск» (автодорога за КПП-3, участок от садового товарищества 14 до садового товарищества 24, руч. Таловый).



Заказчиком работ выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю», подрядчик — Березовский филиал ГП «КрайДЭО». Работы планируется закончить 28 октября.



Просим жителей города учитывать данную информацию при выборе маршрута движения.