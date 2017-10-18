ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе: - Проще было переписать. C 20 октября вводится новый регламент ГИБДД - Аллею звезд поднимут на небо. В Железногорске запланировано переустройство центральной части города - Современного человека заманить в музей непросто. Интервью с директором МВЦ Валентиной Поповой

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ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ" Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе!

"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ" Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:

"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ" Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе: