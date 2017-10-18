ПОКУШЕНИЕ НА КРАЖУ
Дознаватели МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя по факту кражи продуктов питания
В дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудников одного из супермаркетов города о том, что покупатель пытался похитить товар на сумму более трех тысяч рублей.
Прибывшим на место происшествия полицейским работники магазина пояснили, что мужчина не рассчитался за часть товара, который он складывал в поддон детской коляски. Сотрудниками полиции на выходе из магазина правонарушитель был задержан.
В отношении ранее не судимого, неработающего железногорца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье УК РФ «Покушение на кражу».
Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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