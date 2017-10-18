ПОКУШЕНИЕ НА КРАЖУ

Дознаватели МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя по факту кражи продуктов питания

В дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудников одного из супермаркетов города о том, что покупатель пытался похитить товар на сумму более трех тысяч рублей.

Прибывшим на место происшествия полицейским работники магазина пояснили, что мужчина не рассчитался за часть товара, который он складывал в поддон детской коляски. Сотрудниками полиции на выходе из магазина правонарушитель был задержан.

В отношении ранее не судимого, неработающего железногорца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье УК РФ «Покушение на кражу».

Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск