БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!

Четвертый этап «Декады дорожной безопасности детей» стартовал в Железногорске

Продлится он до 26 октября.

Декада направлена на профилактику дорожно – транспортных происшествий с участием детей и подростков. Сотрудники Госавтоинспекции посетят общеобразовательные учреждения, повторят с детьми правила перехода проезжей части, напомнят, как вести себя в общественном и личном транспорте, а также расскажут об административной и уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. В эти дни на дорогах города будут организованы и проведены профилактические акции, направленные на популяризацию использования детских удерживающих устройств, ремней безопасности и светоотражающих элементов. Наряды ДПС будут максимально приближены к дошкольным и общеобразовательным учреждениям и к местам массового пребывания детей.

Напомним, что с начала года в Железногорске зарегистрировано 17 ДТП в которых получили травмы 16 детей разного возраста, 1 ребенок погиб.