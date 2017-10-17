СКОРО ВСЕ СЛУЧИТСЯ

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В Железногорск сегодня привезли пять искусственных елей

В новогодние праздники они украсят городские площадки. Аукцион на поставку искусственных ёлок с набором новогодних шаров, иллюминацией и подиумами городская администрация провела ещё летом.

Новогодние красавицы (три ели высотой 18 метров, две по 12 и 10 метров) в этом году по традиции будут установлены в Железногорске рядом с ледовыми городками.

Макушку каждой ёлки украсит светодиодная звезда размером 1,5 метра, а на ветках развесят несколько сотен золотых, серебряных и красных шаров.

Кстати, в прошлом году за счёт городского бюджета были приобретены четыре искусственные ели высотой 6 метров. В Новый год они украшали снежные городки посёлков Додоново, Тартат, Новый путь и деревни Шивера.

Источник: www.admk26.ru