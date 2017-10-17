НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

Полицейские раскрыли две квартирные кражи по горячим следам

В дежурную часть обратилась 66-летняя горожанка. Она сообщила о краже сумки. Сотрудники полиции выяснили, что пенсионерка, придя домой не закрыла за собой входную дверь. Этим воспользовался 36-летний ранее судимый железногорец, который проник в квартиру и похитил сумку женщины с различным имуществом и документами.

Злоумышленник задержан. Похищенные вещи и документы изъяты. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

По горячим следам задержан и другой железногорец, подозреваемый в совершении кражи.

В дежурную часть поступило сообщение от 24-летней местной жительницы. Она заявила, что некто незаконно проник в ее квартиру, где похитил ноутбук и телефон.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне женщина распивала спиртное в компании малознакомого мужчины. Через пару часов после его ухода она услышала стук в дверь, но открывать не стала. Тогда «гость» выбил входную дверь и прошел в квартиру, а заявительница выбежала в подъезд, где вызвала полицию.

Когда прибыли сотрудники полиции, горожанка зашла с ними в квартиру и обнаружила отсутствие своего имущества. Вскоре 27-летний безработный мужчина был задержан. У него были обнаружены и изъяты похищенные вещи.

Подозреваемый пару месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. В настоящее время он задержан. За содеянное ему тоже грозит до 6 лет лишения свободы.

По информации МУ МВД России по Железногорску