Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
СКОРО ВСЕ СЛУЧИТСЯ

СКОРО ВСЕ СЛУЧИТСЯ
17.10.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорск сегодня привезли пять искусственных елей
НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
17.10.17 | Главные темы / Происшествия
Полицейские раскрыли две квартирные кражи по горячим следам
ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД
17.10.17 | Главные темы / Происшествия
Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей и очевидцев происшествия
МЕДАЛИ ЗА МАСТЕРСТВО

МЕДАЛИ ЗА МАСТЕРСТВО
17.10.17 | Главные темы / Cобытия / Происшествия
Железногорские гимнастки вошли в число призеров открытого Чемпионата
БУДЕТ ВЕСЕЛО

БУДЕТ ВЕСЕЛО
17.10.17 | Главные темы / Cобытия
На «Ленинградском бульваре» в Железногорске продолжается монтаж игровых

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

17.10.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 32 | Автор: Галина Процкая

Полицейские раскрыли две квартирные кражи по горячим следам

В дежурную часть обратилась 66-летняя горожанка. Она сообщила о краже сумки. Сотрудники полиции выяснили, что пенсионерка, придя домой не закрыла за собой входную дверь. Этим воспользовался 36-летний ранее судимый железногорец, который проник в квартиру и похитил сумку женщины с различным имуществом и документами.

Злоумышленник задержан. Похищенные вещи и документы изъяты. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

По горячим следам задержан и другой железногорец, подозреваемый в совершении кражи.

В дежурную часть поступило сообщение от 24-летней местной жительницы. Она заявила, что некто незаконно проник в ее квартиру, где похитил ноутбук и телефон.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне женщина распивала спиртное в компании малознакомого мужчины. Через пару часов после его ухода она услышала стук в дверь, но открывать не стала. Тогда «гость» выбил входную дверь и прошел в квартиру, а заявительница выбежала в подъезд, где вызвала полицию.

Когда прибыли сотрудники полиции, горожанка зашла с ними в квартиру и обнаружила отсутствие своего имущества. Вскоре 27-летний безработный мужчина был задержан. У него были обнаружены и изъяты похищенные вещи.

Подозреваемый пару месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. В настоящее время он задержан. За содеянное ему тоже грозит до 6 лет лишения свободы.

По информации МУ МВД России по Железногорску



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
УКРАЛ ПО-СКРОМНОМУ

УКРАЛ ПО-СКРОМНОМУ
12 октября 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартирной краже
А ПОПАЛСЯ НА ПЬЯНСТВЕ

А ПОПАЛСЯ НА ПЬЯНСТВЕ
10 октября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в краже
НИЧЕГО СВЯТОГО

НИЧЕГО СВЯТОГО
13 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи коробки с пожертвованиями
БИСМАРК ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

БИСМАРК ВСЕГДА НА СТРАЖЕ
4 апреля 2013 | Раздел: Происшествия
••• Служебная собака помогла полиции поймать квартирного вора "по горячим следам"

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Так это надувательство, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
ГортеплоЭнерго, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Житель города, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

XML error in File: http://news.rambler.ru/rss/head/
XML error: StartTag: invalid element name at line 2

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! ПОДОЖДЕМ МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП ОТПРАВЯТ НА СПЕЦСТОЯНКУ НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ НА СВЕЖЕМ ТВ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Октябрь 2017 (102)
Сентябрь 2017 (155)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.