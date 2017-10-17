ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей и очевидцев происшествия



4 октября в период времени с 18.00 до 09.10 5 октября на ул. Свердлова, 34 во дворе дома, где неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на припаркованный автомобиль Тойота Камри гн Х438МТ/124, автомобиль получил технические повреждения. Водитель транспортного средства покинул место ДТП.



30 сентября в 15. 35 на 8 км. + 60 метров а/д Красноярск-Железногорск, где произошел съезд с проезжей части а/м MITSUBISHI COLT гн В257ЕР/124, с последующим наездом на опору дорожного знака.



13 октября в период времени с 19.00 до 17.10 14 октября на пр. Ленинградский, 57, где неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством (предположительно серого или серебристого цвета), допустил наезд на припаркованный автомобиль Мазда Демио гн М643НВ/124, автомобиль получил технические повреждения. Нарушитель покинул место ДТП.



Контактные телефоны: 74-58-58; 02

По информации МУ МВД России по ЗАТО Железногорск