Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
СКОРО ВСЕ СЛУЧИТСЯ

СКОРО ВСЕ СЛУЧИТСЯ
17.10.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорск сегодня привезли пять искусственных елей
НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
17.10.17 | Главные темы / Происшествия
Полицейские раскрыли две квартирные кражи по горячим следам
ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД
17.10.17 | Главные темы / Происшествия
Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей и очевидцев происшествия
МЕДАЛИ ЗА МАСТЕРСТВО

МЕДАЛИ ЗА МАСТЕРСТВО
17.10.17 | Главные темы / Cобытия / Происшествия
Железногорские гимнастки вошли в число призеров открытого Чемпионата
БУДЕТ ВЕСЕЛО

БУДЕТ ВЕСЕЛО
17.10.17 | Главные темы / Cобытия
На «Ленинградском бульваре» в Железногорске продолжается монтаж игровых

МЕДАЛИ ЗА МАСТЕРСТВО

17.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Происшествия | Просмотров: 70 | Автор: Галина Процкая

В Красноярске состоялся открытый чемпионат и первенство Железногорска по художественной гимнастике

В соревнованиях участвовали около 350 спортсменок, которые выступали в групповых упражнениях и личном первенстве.
Железногорск представляли 8 команд, 20 гимнасток выступили индивидуально. Наши девочки завоевали три бронзовые медали в групповых упражнениях: по первому юношескому разряду команда «Виктория», по второму спортивному разряду команда «Непоседы», по первому спортивному разряду команда «Фантазия», а команда «Созвездие» заняла 2 место по программе КМС.
С новой программой на соревнованиях дебютировала команда «Конфетти», которой до третьего места не хватило трех баллов. В личных выступлениях железногорских гимнасток призеров не было.
Сегодня наша землячка Влада Николаенко, которая стала серебряным призером на первенстве России в командном зачете, проведет мастер — класс для юных воспитанниц отделения художественной гимнастики ДЮСШ "Юность". Он состоится в спорткомплексе «Радуга» в 17.00.



Нравится 1





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
10 октября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
ПАТП стало серебряным призером краевого конкурса профмастерства
ГРАЦИИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

ГРАЦИИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
24 ноября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорские спортсменки успешно выступили на открытом краевом турнире по художественной гимнастике "Огни Енисея"
УСПЕХ АЛЕНЫ АРКУША НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ

УСПЕХ АЛЕНЫ АРКУША НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ
11 апреля 2014 | Раздел: Спорт
Первая медаль Железногорска по спортивной гимнастике среди юниорок    На прошедшем с 31.03-06.04 в г.Пензе Первенстве России по спортивной гимнастике, воспитанница ДЮСШ «Юность» Аркуша Алена впервые в истории г.Железногорска завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях.   В финале Алена впервые удачно выполнила акробатический элемент «винт-заднее», который начала осваивать незадолго до соревнований. В программу вольных упражнений прыжок был включен непосредственно в течение самих соревнований. Благодаря прыжку «винт-заднее» Алена набрала сумму 12,867 балла и сумела шагнуть на пьедестал. В командном Первенстве сборная команда Сибирского федерального округа заняла 5 место.   Фото с сайта федерации спортивной гимнастики и из личного архива тренера Аркуша Е.Ю.  
ПРАЗДНИК ГРАЦИИ СОСТОЯЛСЯ

ПРАЗДНИК ГРАЦИИ СОСТОЯЛСЯ
28 марта 2011 | Раздел: Спорт
••• В спорткомплексе «Радуга» состоялось Второе открытое первенство города по художественной гимнастике. В соревнованиях приняли участие 23 команды из Красноярска и Железногорска (фото)

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Так это надувательство, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
ГортеплоЭнерго, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Житель города, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

XML error in File: http://news.rambler.ru/rss/head/
XML error: StartTag: invalid element name at line 2

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! ПОДОЖДЕМ МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП ОТПРАВЯТ НА СПЕЦСТОЯНКУ НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ НА СВЕЖЕМ ТВ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Октябрь 2017 (102)
Сентябрь 2017 (155)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.