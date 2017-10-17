МЕДАЛИ ЗА МАСТЕРСТВО

В Красноярске состоялся открытый чемпионат и первенство Железногорска по художественной гимнастике

В соревнованиях участвовали около 350 спортсменок, которые выступали в групповых упражнениях и личном первенстве.

Железногорск представляли 8 команд, 20 гимнасток выступили индивидуально. Наши девочки завоевали три бронзовые медали в групповых упражнениях: по первому юношескому разряду команда «Виктория», по второму спортивному разряду команда «Непоседы», по первому спортивному разряду команда «Фантазия», а команда «Созвездие» заняла 2 место по программе КМС.

С новой программой на соревнованиях дебютировала команда «Конфетти», которой до третьего места не хватило трех баллов. В личных выступлениях железногорских гимнасток призеров не было.

Сегодня наша землячка Влада Николаенко, которая стала серебряным призером на первенстве России в командном зачете, проведет мастер — класс для юных воспитанниц отделения художественной гимнастики ДЮСШ "Юность". Он состоится в спорткомплексе «Радуга» в 17.00.