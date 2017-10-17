БУДЕТ ВЕСЕЛО
17.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 40 | Автор: Галина Процкая
На «Ленинградском бульваре» в Железногорске продолжается монтаж игровых комплексов
Спортивный комплекс и две игровые площадки монтируют у бассейна "Дельфин". Здесь установят горки, песочницу и игровые элементы.
Спортивный городок будет оборудован кольцами, брусьями, рукоходами и лестницей.
Начался монтаж ещё двух детских городков у Центра досуга и у дома № 33 на Ленинградском проспекте.
На всех площадках выполнено травмобезопасное покрытие.
фото admk26.ru
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