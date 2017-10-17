БУДЕТ ВЕСЕЛО

На «Ленинградском бульваре» в Железногорске продолжается монтаж игровых комплексов

Спортивный комплекс и две игровые площадки монтируют у бассейна "Дельфин". Здесь установят горки, песочницу и игровые элементы.

Спортивный городок будет оборудован кольцами, брусьями, рукоходами и лестницей.

Начался монтаж ещё двух детских городков у Центра досуга и у дома № 33 на Ленинградском проспекте.

На всех площадках выполнено травмобезопасное покрытие.

фото admk26.ru