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ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС!

ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС!
16.10.17 | Главные темы / Cобытия
Стартовал второй этап общественных обсуждений по благоустройству пешеходной
РЕШЕТНЕВЦЫ НА ФЕСТИВАЛЕ

РЕШЕТНЕВЦЫ НА ФЕСТИВАЛЕ
16.10.17 | Главные темы / Cобытия
Молодые сотрудники компании «ИСС» участвуют во Всемирном фестивале молодёжи и
ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ
16.10.17 | Главные темы / Происшествия
Железногорские полицейские спасли из болота школьника
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – СЕРГЕЙ БЕРДОУСОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – СЕРГЕЙ БЕРДОУСОВ
16.10.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 19 октября 
ДА - КОМФОРТНАЯ СРЕДА!

ДА - КОМФОРТНАЯ СРЕДА!
16.10.17 | Главные темы / Cобытия
62 двора и часть улицы Ленина будут благоустроены в Железногорске в 2018 году

РАДИОПРОГРАММА ОТ 16 ОКТЯБРЯ

16.10.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 25 | Автор: Сергей Скляров
 Деньги есть
 Комфортный досуг
 Вся жизнь - театр
 Миллионы на дворы


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Неравнодушный, в новости: НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
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