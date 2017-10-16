РАДИОПРОГРАММА ОТ 16 ОКТЯБРЯ

• Деньги есть • Комфортный досуг • Вся жизнь - театр • М иллионы на дворы Скачать выпуск

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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДОСУГ Предновогодний спектакль «Проводили – встретили, или банкет на пятом этаже» пройдёт на сцене Центра досуга 14 декабря