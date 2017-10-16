ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 16 ОКТЯБРЯ

Стартовал второй этап общественных обсуждений по благоустройству пешеходной

Молодые сотрудники компании «ИСС» участвуют во Всемирном фестивале молодёжи и

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 19 октября

62 двора и часть улицы Ленина будут благоустроены в Железногорске в 2018 году