ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС!
16.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 29 | Автор: Галина Процкая
На сайте городской администрации железногорцы могут отдать свой голос за улучшение городской среды.
Приоритетным проектом, по результатам первого этапа голосования за «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» наибольшее количество голосов набрал проект благоустройства «Пешеходной части ул. Ленина на участке от ул. Парковая до ул. Октябрьская».
На выбор горожанам предложены несколько видов работ благоустройства пешеходной зоны. При голосовании граждане могут выбрать один, несколько или все предложенные варианты. Один из вариантов: Перенос нарисованных памятных звезд с центральной пешеходной зоны, расположенной на проезжей части ул. Ленина, в районе «Аллеи звезд» на тротуары, прилегающие к жилым домам, замена асфальта на брусчатку и т.д.
http://www.admk26.ru/novosti/nid-11620.html
Проголосовать за наиболее понравившиеся перемены можно на сайте городской администрации с 13 октября по 2 ноября.
На выбор горожанам предложены несколько видов работ благоустройства пешеходной зоны. При голосовании граждане могут выбрать один, несколько или все предложенные варианты. Один из вариантов: Перенос нарисованных памятных звезд с центральной пешеходной зоны, расположенной на проезжей части ул. Ленина, в районе «Аллеи звезд» на тротуары, прилегающие к жилым домам, замена асфальта на брусчатку и т.д.
http://www.admk26.ru/novosti/nid-11620.html
Проголосовать за наиболее понравившиеся перемены можно на сайте городской администрации с 13 октября по 2 ноября.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Сегодня, 11:29 | Раздел: Главные темы / Cобытия62 двора и часть улицы Ленина будут благоустроены в Железногорске в 2018 году
2 октября 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске открыто голосование по благоустройству общественного пространства в 2018 году
14 марта 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияНа сайте администрации ЗАТО Железногорск продолжается голосование за благоустройство территорий в 2017 году
10 марта 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияДо 13 марта горожане смогут проголосовать за благоустройство территорий в 2017 году
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Александр, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Неравнодушный, в новости: НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
Денис, в новости: 70 – ОТЛИЧНЫЙ ВОЗРАСТ
Галина Процкая, в новости: НАРОДНЫЙ ОПРОС
Николай, в новости: НАРОДНЫЙ ОПРОС
Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Так это надувательство, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
ГортеплоЭнерго, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Житель города, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Татьяна Фирсова, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Виктор, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
НОВОСТИ ЧАСА
XML error in File: http://news.rambler.ru/rss/head/
XML error: StartTag: invalid element name at line 2
XML error: StartTag: invalid element name at line 2