ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС!

На сайте городской администрации железногорцы могут отдать свой голос за улучшение городской среды.

Приоритетным проектом, по результатам первого этапа голосования за «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» наибольшее количество голосов набрал проект благоустройства «Пешеходной части ул. Ленина на участке от ул. Парковая до ул. Октябрьская».На выбор горожанам предложены несколько видов работ благоустройства пешеходной зоны. При голосовании граждане могут выбрать один, несколько или все предложенные варианты. Один из вариантов: Перенос нарисованных памятных звезд с центральной пешеходной зоны, расположенной на проезжей части ул. Ленина, в районе «Аллеи звезд» на тротуары, прилегающие к жилым домам, замена асфальта на брусчатку и т.д.Проголосовать за наиболее понравившиеся перемены можно на сайте городской администрации с 13 октября по 2 ноября.