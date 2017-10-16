ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС!

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16.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 29 | Автор: Галина Процкая
Стартовал второй этап общественных обсуждений по благоустройству пешеходной зоны по улице Ленина
На сайте городской администрации железногорцы могут отдать свой голос за улучшение городской среды.
Приоритетным проектом, по результатам первого этапа голосования за «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» наибольшее количество голосов набрал проект благоустройства «Пешеходной части ул. Ленина на участке от ул. Парковая до ул. Октябрьская».
На выбор горожанам предложены несколько видов работ благоустройства пешеходной зоны. При голосовании граждане могут выбрать один, несколько или все предложенные варианты. Один из вариантов: Перенос нарисованных памятных звезд с центральной пешеходной зоны, расположенной на проезжей части ул. Ленина, в районе «Аллеи звезд» на тротуары, прилегающие к жилым домам, замена асфальта на брусчатку и т.д.
http://www.admk26.ru/novosti/nid-11620.html

Проголосовать за наиболее понравившиеся перемены можно на сайте городской администрации с 13 октября по 2 ноября.


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