РЕШЕТНЕВЦЫ НА ФЕСТИВАЛЕ
16.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая
Молодые сотрудники компании «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» участвуют во Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи
На Всемирном фестивале молодёжи и студентов молодые решетнёвцы в составе команды Госкорпорации «РОСКОСМОС» задействованы в научно-образовательной программе «Индустрии будущего».
В рамках мероприятия решетневцы обсудят перспективы научно-технологического развития общества и представят своё видение будущего. Также специалисты «ИСС» как постоянные участники и победители региональных и российских творческих конкурсов вошли в состав творческой команды Красноярского края.
фото sputnik.md
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