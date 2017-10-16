РЕШЕТНЕВЦЫ НА ФЕСТИВАЛЕ

Молодые сотрудники компании «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» участвуют во Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи

На Всемирном фестивале молодёжи и студентов молодые решетнёвцы в составе команды Госкорпорации «РОСКОСМОС» задействованы в научно-образовательной программе «Индустрии будущего».

В рамках мероприятия решетневцы обсудят перспективы научно-технологического развития общества и представят своё видение будущего. Также специалисты «ИСС» как постоянные участники и победители региональных и российских творческих конкурсов вошли в состав творческой команды Красноярского края.

фото sputnik.md