В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – СЕРГЕЙ БЕРДОУСОВ

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 19 октября

Проект «Жилье для российской семьи» – не миф. Когда планируют сдать дом эконом-класса на Ленинградском, 26? Сколько квартир осталось в продаже? И по какой цене выставят жилье для свободного покупателя в 2018 году? Почему ипотеку на эконом-жилье выгодно оформлять в «Красноярском краевом фонде жилищного строительства»?

Всю информацию о жилье эконом - класса в программе «Открытая студия» расскажет генеральный директор «Красноярского краевого фонда жилищного строительства» Сергей Бердоусов.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в четверг, 19 октября, в 12.30. По городскому радио программа прозвучит в 13,20 в записи.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30.

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