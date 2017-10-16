ДА - КОМФОРТНАЯ СРЕДА!

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62 двора и часть улицы Ленина будут благоустроены в 2018 году



Реализация проекта «Формирование городской комфортной среды» в Железногорске продолжается. Сегодня, 13 октября, прошло заседание общественной комиссии, где были утверждены планы работ по благоустройству в 2018 году.



В следующем году по проекту предусмотрено 34 млн рублей на ремонт дворовых территорий и 9,3 млн рублей для благоустройства общественного пространства.



Составлен перечень из 62 дворов, где в 2018 году будут проведены работы по благоустройству. Общественное пространство «Пешеходная часть ул. Ленина на участке от ул. Парковая до ул. Октябрьская» было выбрано путем голосования на официальном сайте городской администрации. Теперь до 2 ноября через сайт Администрации проводится сбор предложений горожан по видам работ по благоустройству данной территории, сообщает муниципальный портал.