НА КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ

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13.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая

Проекты Детской художественной школы отмечены на международном фестивале

В выставочном комплексе "Гостиный Двор" в Москве состоялся смотр-конкурс "Детское архитектурно-художественное творчество" в рамках международного фестиваля "Зодчество-2017", где были представлены и железногорские проекты.

Дипломом лауреата фестиваля отмечена железногорская Детская художественная школа. В летних проектах «Стрит-арт», «Цветочная аллея», «Парус.ART», «Карнавал цветов», которые представила школа на международном фестивале, приняли участие более 100 детей в возрасте от 12 до 16 лет.

На площадке лектория фестиваля в рамках IV Межрегиональной ежегодной научно-практической конференции «Среда моей школы, гимназии, студии» педагоги из Москвы и регионов России обсуждали актуальные вопросы развития детских школ искусств и детских художественных школ при реализации новых образовательных программ. Конференция проходила в диалоговом формате круглого стола. Коллектив ДХШ представил презентацию на тему «Создание творческой среды для развития одаренности», сообщает муниципальный портал.



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