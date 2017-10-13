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ДЕНЬГИ ЕСТЬ!
13.10.17 | Главные темы / Cобытия
В железногорских учреждениях образования установят камеры и заменят пищеблоки
НА КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ

НА КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ
13.10.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
Проекты Детской художественной школы отмечены на международном фестивале
ГАДЖЕТ С НОЖКАМИ

ГАДЖЕТ С НОЖКАМИ
13.10.17 | Главные темы / Происшествия
В Железногорске направлено в суд уголовное дело по факту кражи мобильника из
МОЛОДЫХ БЕРУТ В СТАЖЕРЫ

МОЛОДЫХ БЕРУТ В СТАЖЕРЫ
13.10.17 | Главные темы / Cобытия
Центр занятости населения Железногорска формирует специальную базу
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЛЮДМИЛА КОВАЛЬЧУК

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЛЮДМИЛА КОВАЛЬЧУК
13.10.17 | Главные темы / Cобытия
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РАДИОПРОГРАММА ОТ 13 ОКТЯБРЯ

13.10.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 24 | Автор: Сергей Скляров
 ГЛОНАССу 35
 Новая "зебра"
 Бодрый "Оптимист"


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