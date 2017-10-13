МОЛОДЫХ БЕРУТ В СТАЖЕРЫ

Центр занятости населения Железногорска формирует специальную базу вакансий для студентов и выпускников организаций профессионального и высшего образования, которые хотят приобрести опыт работы

Стажировочные места могут быть созданы в организации любой формы собственности.

Базу стажировок разместят на портале «Работа в России» .

Предложениями для молодых специалистов могут быть временные рабочие места, трудоустройство на неполный рабочий день или неделю, с возможностью совмещения с учебой. Кроме того, стажировка предполагает готовность работодателя к обучению молодого сотрудника.

Студентам и выпускникам стажировки помогут приобрести опыт работы, навыки общения с коллективом, дополнительные знания. Для молодых людей, которые зарекомендуют себя, они станут началом карьеры.

Сегодня в Красноярском крае уже около 200 работодателей откликнулись на предложение службы занятости организовать стажировку, в том числе два предприятия из ЗАТО Железногорск.

Предприятиям, заинтересовавшимся идеей, следует обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинеты 108 и 109, телефон 75-22-14.

Источник: http://тпо-железногорск.рф/