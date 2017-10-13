КОМФОРТНАЯ СРЕДА

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13.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Галина Процкая

Три новые досуговые площадки разместят у спорткомплекса "Дельфин"

Спортивный комплекс и две игровые площадки для детей младшего и среднего возрастов монтируют у бассейна "Дельфин".

Накануне выполнение работ проверил Глава администрации ЗАТО Сергей Пешков вместе с руководителем Управления капитального строительства Сергеем Свиридовым.

У спорткомплекса для досуга самых маленьких железногорцев установят горки, песочницу и игровые элементы. Спортивный городок будет оборудован кольцами, брусьями, рукоходами, лестницей. На всех трех площадках уже выполнено травмобезопасное покрытие.

Специалисты МП "Горэлектросеть" ведут работы по освещению территории. Вдоль аллеи высажены рябины и сирень. Дополнительно у игровых комплексов установят 20 скамеек.На «Ленинградском бульваре» разместят ещё два детских городка у Центра досуга и у дома № 33 по Ленинградскому проспекту. Специальное покрытие в этих местах уже оборудовано.

Напомним, благоустройство "Ленинградского бульвара" проходит в Железногорске в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

фото с сайта admk26.ru



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