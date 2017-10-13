КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Три новые досуговые площадки разместят у спорткомплекса "Дельфин"



Спортивный комплекс и две игровые площадки для детей младшего и среднего возрастов монтируют у бассейна "Дельфин".

Накануне выполнение работ проверил Глава администрации ЗАТО Сергей Пешков вместе с руководителем Управления капитального строительства Сергеем Свиридовым.



У спорткомплекса для досуга самых маленьких железногорцев установят горки, песочницу и игровые элементы. Спортивный городок будет оборудован кольцами, брусьями, рукоходами, лестницей. На всех трех площадках уже выполнено травмобезопасное покрытие.



Специалисты МП "Горэлектросеть" ведут работы по освещению территории. Вдоль аллеи высажены рябины и сирень. Дополнительно у игровых комплексов установят 20 скамеек. На «Ленинградском бульваре» разместят ещё два детских городка у Центра досуга и у дома № 33 по Ленинградскому проспекту. Специальное покрытие в этих местах уже оборудовано.



Напомним, благоустройство "Ленинградского бульвара" проходит в Железногорске в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

фото с сайта admk26.ru