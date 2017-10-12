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НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

12.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 48 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске вечером 11 октября произошли два наезда на пешеходов

В обоих случаях пострадали женщины. 67-летний водитель, управляя Toyota Wish, двигался по улице Ленина и в 20.25 наехал 48-летнюю даму. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив кинотеатра «Спартак». Пострадавшая отделалась ушибами и была отправлена на амбулаторное лечение. Со слов водителя, он не заметил пешехода. Дама была одета в темную одежду без светоотражающих элементов. Водительский стаж мужчины 45 лет, за рулем с 1972 года. К ответственности в этом году не привлекался.

А вот женщину, попавшую под колеса автомобиля на зебре в районе дома пр. Ленинградский, 12, это случилось в 21.00, пришлось госпитализировать с серьезными травмами. На железногорку наехал автомобиль Chevrolet NIVA, под управлением 64 –летнего мужчины. Водитель двигался со стороны пр. Мира в сторону ул. Царевского. Женщина получила переломы и была доставлена в КБ-51.
Водитель утверждает, что темная одежда женщины не позволила ее заметить вовремя. Сам пенсионер имеет стаж вождения с 1997 года, нарушителям не числится.

По данным происшествиям проводят административные расследования.

Уважаемые пешеходы! Госавтоинспекция убедительно просит Вас быть внимательными при переходе проезжей части. Прежде чем начать пересекать дорогу оглядитесь по сторонам. Убедитесь, что водители вам уступают путь. Не забывайте, погодные условия и сумерки ухудшают видимость человеку за рулем. Кроме того, существует и человеческий фактор - невнимательность водителя. Пешеходы обязаны пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, создавать помех для движения транспортных средств, а также не говорить по сотовому телефону и снять наушники. ГАИ рекомендует всем пешеходам, особенно детям, в темное время суток использовать светоотражающие элементы.

информация предоставлена ОГИБДД г.Железногорск



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