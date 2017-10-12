РАДИОПРОГРАММА ОТ 12 ОКТЯБРЯ
12.10.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 15 | Автор: Сергей Скляров
В программе - начальник Управления Пенсионного фонда России по ЗАТО Железногорск КОНСТАНТИН СИНЬКОВСКИЙ
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
21 июля 2016 | Раздел: Аудио / РадиопередачиВ программе - руководитель Управления Пенсионного фонда России по ЗАТО Железногорск КОНСТАНТИН СИНЬКОВСКИЙ
28 января 2016 | Раздел: Аудио / РадиопередачиВ программе - начальник Управления Пенсионного фонда России КОНСТАНТИН СИНЬКОВСКИЙ
1 октября 2015 | Раздел: Главные темы / ТелепередачиВ «Открытой студии» - начальник Управления Пенсионного фонда России по ЗАТО Железногорск КОНСТАНТИН СИНЬКОВСКИЙ
1 октября 2015 | Раздел: Аудио / РадиопередачиВ программе - начальник Управления Пенсионного фонда России по ЗАТО Железногорск КОНСТАНТИН СИНЬКОВСКИЙ
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Галина Процкая, в новости: НАРОДНЫЙ ОПРОС
Николай, в новости: НАРОДНЫЙ ОПРОС
Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Так это надувательство, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
ГортеплоЭнерго, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Житель города, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Татьяна Фирсова, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Виктор, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Жека, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
Жека, в новости: БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
НОВОСТИ ЧАСА
XML error in File: http://news.rambler.ru/rss/head/
XML error: StartTag: invalid element name at line 2
XML error: StartTag: invalid element name at line 2