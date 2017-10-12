ОПТИМИСТЫ, С ЮБИЛЕЕМ!!

Городскому клубу пенсионеров «Оптимист» исполнилось 25 лет

Более 100 человек собрались накануне в Центре досуга торжественно отметить юбилейную дату.

В составе клуба - ветераны и пенсионеры, которые строили город, работали на Горно-химическом комбинате, строили спутники и создавали условия для комфортной жизни железногорцев. Их всех объединяет активная жизненная позиция, любовь к творчеству и общение.

Поздравить юбиляров пришли представители депутатского корпуса, Управления социальной защиты населения, Пенсионного фонда, который всегда был помощником и опекуном клуба, представители администрации и глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев.

Многим членам клуба были вручены Почетные грамоты, Благодарственные письма и нагрудные значки «Железногорец».

- Мне кажется очень ценным, что у нас есть такой клуб. Объединяясь, люди становятся сильнее. Общаясь, мы помогаем друг другу. Жизнь состоит из этого, поэтому, самое главное – это люди, которые тебя окружают, - сказал глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев.

Фото Натальи Булгак