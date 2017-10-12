УКРАЛ ПО-СКРОМНОМУ
Возбуждено уголовное дело в отношении 24-ленего железногорца, подозреваемого в квартирной краже
В дежурную часть обратился 26-летний местный житель с сообщением о краже денежных средств в сумме около 2 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в квартиру путем подбора ключей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего. Стражи порядка выяснили, что злоумышленником ранее были похищены ключи от квартиры заявителя, после чего он воспользовавшись его отсутствием, проник в квартиру и похитил находящиеся в ней деньги.
Мужчина сымитировал взлом входных дверей и оставил похищенные ключи на месте преступления. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
В отношении ранее судимого, неработающего злоумышленника следователями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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