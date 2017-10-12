Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
12.10.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске вечером 11 октября произошли два наезда на пешеходов
БЕЗОПАСНОСТЬ СТОИТ ДЕНЕГ

БЕЗОПАСНОСТЬ СТОИТ ДЕНЕГ
12.10.17 | Главные темы / Cобытия
На безопасность пешеходов потратят полтора миллиона рублей
КОСМИЧЕСКИЕ СТАРТЫ

КОСМИЧЕСКИЕ СТАРТЫ
12.10.17 | Главные темы / Cобытия
Две спортивные команды представили компанию «ИСС» на отраслевой спартакиаде
СОЛНЕЧНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ

СОЛНЕЧНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
12.10.17 | Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение
В связи с солнечной интерференцией ожидается ухудшение качества (вплоть до
ОПТИМИСТЫ, С ЮБИЛЕЕМ!!

ОПТИМИСТЫ, С ЮБИЛЕЕМ!!
12.10.17 | Главные темы / Cобытия
Городскому клубу пенсионеров «Оптимист» исполнилось 25 лет 

Я - ЖЕЛЕЗНОГОРЕЦ!

12.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 47 | Автор: Галина Процкая

Нагрудный значок "Железногорец" может получить любой житель территории ЗАТО

Цель проекта - отметить наиболее активных железногорцев, участвующих в общественных мероприятиях, в жизни города и поселков.

На торжественном собрании, посвященном 70-летию со дня образования Специальной пожарной охраны, Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев вручил нагрудный значок «Железногорец» ветерану пожарной охраны, инженеру Красноярского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Александру Голубеву.

Александр Михайлович является куратором работы дружины юных пожарных школы №93. Команда «Брандмайор» неоднократно становилась участником и призером конкурсов различного уровня, на протяжении двух лет завоевывала кубок «Лучшая ДЮП Железногорска».



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ

МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ
10 октября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Специальной пожарной охране Железногорска исполнилось 70 лет
ВСЕМ ПОЖАРНЫМ

ВСЕМ ПОЖАРНЫМ
6 октября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
На территории железногорской пожарной части №10 появился памятник всем пожарным  
«ЖЕЛЕЗНОГОРЕЦ» - ЗВУЧИТ ГОРДО!

«ЖЕЛЕЗНОГОРЕЦ» - ЗВУЧИТ ГОРДО!
6 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
 В городе стартует проект «Железногорец!»
С ДНЕМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

С ДНЕМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
28 апреля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
 30 апреля отмечается День пожарной охраны России

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Так это надувательство, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
ГортеплоЭнерго, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Житель города, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

XML error in File: http://news.rambler.ru/rss/head/
XML error: StartTag: invalid element name at line 2

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! ПОДОЖДЕМ МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП ОТПРАВЯТ НА СПЕЦСТОЯНКУ ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ НА СВЕЖЕМ ТВ! ДТП НА ЛЕНИНГРАДСКОМ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Октябрь 2017 (80)
Сентябрь 2017 (155)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.