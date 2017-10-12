Я - ЖЕЛЕЗНОГОРЕЦ!

Нагрудный значок "Железногорец" может получить любой житель территории ЗАТО

Цель проекта - отметить наиболее активных железногорцев, участвующих в общественных мероприятиях, в жизни города и поселков.

На торжественном собрании, посвященном 70-летию со дня образования Специальной пожарной охраны, Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев вручил нагрудный значок «Железногорец» ветерану пожарной охраны, инженеру Красноярского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Александру Голубеву.



Александр Михайлович является куратором работы дружины юных пожарных школы №93. Команда «Брандмайор» неоднократно становилась участником и призером конкурсов различного уровня, на протяжении двух лет завоевывала кубок «Лучшая ДЮП Железногорска».