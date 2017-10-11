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УБИЛ КОСТЫЛЕМ

11.10.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 52 | Автор: Галина Процкая

Железногорец забил костылем собутыльника и продолжил пить рядом с трупом

9 октября жильцы одного из домов по Свердлова почувствовали характерный гнилостный запах. Его источник мог находиться в квартире, в которой проживал инвалид 3 группы.

Когда полицейские проникли в жилище, то обнаружили вполне себе живого, но очень пьяного хозяина и труп мужчины с телесными повреждениями.

По словам начальника СК СО Андрея Аннушкина, личность погибшего до сих пор не установлена. Хозяин квартиры знает только имя своего гостя – Игорь.

Выяснилось, что мужчины выпивали 5 октября, потом поссорились и подрались. Под рукой инвалида отказался костыль, который он и пустил в ход. От тяжких телесных повреждений потерпевший скончался, а его собутыльник продолжил «злоупотреблять» в одиночестве рядом с трупом. В совершении преступлении он сразу же признался.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по ч.4 чт. 111 УК РФ. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Источник: сайт ГиГ



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