ОТВЕТЯТ ЗА ПОДЖОГ

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11.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 67 | Автор: Галина Процкая

Сотрудники ДПС по горячим следам задержали двух железногорцев, подозреваемых в совершении поджогов садовых домиков

В дежурную часть поступило сообщение от 68-летней местной жительницы о том, что неизвестные в ночное время подожгли ее садовый дом, причинив материальный ущерб на сумму 400 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В этот период загорелся еще один дом на другой улице в этом же садоводческом товариществе.

Дорожные полицейские направились патрулировать данную территорию и в одном из дачных участков ими были замечены двое мужчин, один из которых пытался совершить поджог дома. Ранее не судимые, неработающие железногорцы доставлены в отдел полиции. Правоохранителями установлена причастность 19-летнего злоумышленника к поджогам 4 садовых домов. Молодой человек задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время следователями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – до 5 лет лишения свободы.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



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