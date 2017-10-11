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УСТАНОВИЛИ КАРАНТИН

УСТАНОВИЛИ КАРАНТИН
11.10.17 | Главные темы / Cобытия
14 октября в Железногорске на продовольственной ярмарке мясо и мясные изделия
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ НА СВЕЖЕМ ТВ!

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ НА СВЕЖЕМ ТВ!
11.10.17 | Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение
МП "ГТС" проводит специальную акцию "Беспроводное телевидение - 30 дней в
МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ

МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ
10.10.17 | Главные темы / Cобытия
Специальной пожарной охране Железногорска исполнилось 70 лет
А ПОПАЛСЯ НА ПЬЯНСТВЕ

А ПОПАЛСЯ НА ПЬЯНСТВЕ
10.10.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в
УСПЕТЬ ДО ХОЛОДОВ

УСПЕТЬ ДО ХОЛОДОВ
10.10.17 | Главные темы / Cобытия
Дорогу до Нового пути  отремонтируют

РАДИОПРОГРАММА ОТ 10 ОКТЯБРЯ

10.10.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 9 | Автор: Сергей Скляров
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