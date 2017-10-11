ВИЗИТ МИТРОПОЛИТА
11.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Галина Процкая
Владыка Пантелеимон с архипастырским визитом посетит деревню Большой Балчуг
В воскресенье 15 октября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавит Божественную литургию в Свято-Покровском храме.
Начало богослужения в 10.00.
А накануне, в субботу 14 октября, в Покров Пресвятой Богородицы, глава митрополии возглавит торжества престольного праздника в Покровском кафедральном соборе Красноярска (ул. Сурикова, 26).
Начало в 8.00.
По информации пресс-службы Красноярской епархии
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