МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ

Специальной пожарной охране Железногорска исполнилось 70 лет



9 октября, в городском Дворце Культуры г. Железногорска прошло торжественное собрание, посвященное празднованию 70-летия со дня образования Специальной пожарной охраны России.

Открыл мероприятие начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» полковник внутренней службы Владимир Владимирович Дерышев.Он поздравил всех присутствующих в зале с праздником и отметил, что все сотрудники Специальной пожарной охраны, к которым относятся и железногорские пожарные, с высоким чувством ответственности трудятся на благо Родины, оберегая от пожаров важнейшие режимные объекты нашей страны.

В этот торжественный день огнеборцев пришли поздравить Вице-Спикер Законодательного собрания Красноярского края Алексей Викторович Кулеш, Глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Викторович Медведев, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от партии КПРФ Иван Владимирович Мартынов, начальник Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России полковник внутренней службы Александр Владимирович Макаров и почетный Президент Академии Сергей Александрович Техтереков, а также руководители градообразующих предприятий и силовых структур города.

Наиболее отличившимся сотрудникам ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» за добросовестное исполнение служебных обязанностей и успехи в оперативно-служебной деятельности были вручены грамоты и благодарственные письма.

Особо был отмечен большой вклад ветерана пожарной охраны, ныне инженера отдела по связям с общественностью Красноярского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, Голубева Александра Михайловича в проведение противопожарной пропаганды и активную работу с дружинами юных пожарных г. Железногорска.

Завершил программу праздничный концерт, посвященный мужеству и героизму огнеборцев России.