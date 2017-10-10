Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ

МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ
10.10.17 | Главные темы / Cобытия
Специальной пожарной охране Железногорска исполнилось 70 лет
ПОПАЛСЯ НА ПЬЯНСТВЕ

ПОПАЛСЯ НА ПЬЯНСТВЕ
10.10.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в
УСПЕТЬ ДО ХОЛОДОВ

УСПЕТЬ ДО ХОЛОДОВ
10.10.17 | Главные темы / Cобытия
Дорогу до Нового пути  отремонтируют
КУБОК СИБИРИ

КУБОК СИБИРИ
10.10.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорцы завоевали 15 золотых медалей по кикбоксингу
НАРОДНЫЙ ОПРОС

НАРОДНЫЙ ОПРОС
10.10.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцев просят принять участие в опросе по транспортному обслуживанию

ПОПАЛСЯ НА ПЬЯНСТВЕ

10.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Наталья Кокорина

В Железногорске сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в краже

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи из садового дома.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 57-летнего железногорца о хищении велосипеда из садового кооператива.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестный проник в дом путем повреждения навесного замка и похитил велосипед стоимостью около 10 тысяч рублей.

Во время патрулирования полицейскими был замечен гражданин, который распивал алкоголь на остановке общественного транспорта. Сотрудники патрульно-постовой службы направились к мужчине с целью пресечения административного правонарушения и обнаружили при нем похищенный велосипед. В настоящее время подозреваемый задержан. 

Следователями в отношении ранее не судимого железногорца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НИЧЕГО СВЯТОГО

НИЧЕГО СВЯТОГО
13 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи коробки с пожертвованиями
С ПАРФЮМОМ НА НАРЫ

С ПАРФЮМОМ НА НАРЫ
17 марта 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Сотрудники полиции задержали 37-летнего железногорца, укравшего в магазине туалетную воду
ПОЙМАН ЛЮБИТЕЛЬ СУМОК

ПОЙМАН ЛЮБИТЕЛЬ СУМОК
27 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Происшествия
В Железногорске задержан подозреваемый в совершении серии грабежей
ОГРАБИЛ И УДРАЛ

ОГРАБИЛ И УДРАЛ
29 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении грабежа

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Так это надувательство, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
ГортеплоЭнерго, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Житель города, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

XML error in File: http://news.rambler.ru/rss/head/
XML error: StartTag: invalid element name at line 2

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! ПОДОЖДЕМ МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ НА СВЕЖЕМ ТВ! ДТП НА ЛЕНИНГРАДСКОМ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Октябрь 2017 (62)
Сентябрь 2017 (155)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.