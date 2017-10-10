ПОПАЛСЯ НА ПЬЯНСТВЕ

В Железногорске сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в краже

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи из садового дома.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 57-летнего железногорца о хищении велосипеда из садового кооператива.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестный проник в дом путем повреждения навесного замка и похитил велосипед стоимостью около 10 тысяч рублей.

Во время патрулирования полицейскими был замечен гражданин, который распивал алкоголь на остановке общественного транспорта. Сотрудники патрульно-постовой службы направились к мужчине с целью пресечения административного правонарушения и обнаружили при нем похищенный велосипед. В настоящее время подозреваемый задержан.

Следователями в отношении ранее не судимого железногорца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск