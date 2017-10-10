УСПЕТЬ ДО ХОЛОДОВ

Дорогу до Нового пути отремонтируют

На участке дороги от моста через речку Тартат в сторону поселка Новый путь начался ремонт дорожного полотна. Отметим, что это продолжение плановых работ по восстановлению изношенного покрытия объездной дороги вокруг ЗАТО Железногорск. Эту дорожную артерию обслуживает КРУДОР, поэтому ставит перед собой задачу привести в порядок основную автодорогу в сторону КПП-3А и к оздоровительным лагерям Железногорска. Подрядная организация отремонтирует более 2 км дороги в сторону Нового пути сплошным асфальтированием. Этим проектом КРУДОР завершает дорожные работы 2017 года в ЗАТО Железногорск. Подрядчик обещает на следующей неделе сдать участок.

По словам главы ЗАТО Железногорска Вадима Медведева, ремонт автомобильных железногорских дорог - одна из приоритетных задач городских властей.

В 2018 году постараемся отремонтировать дороги в сторону КПП, чтобы к началу летнего оздоровительного сезона дороги в загородные лагеря были в порядке. В городе уделим внимание ремонту тротуаров и продолжим благоустройство общих территорий.