ТЕХНИЧЕСКИЙ ТУР НА ГХК

20 победителей проекта «Лучший сотрудник Госкорпорации «Росатом» посетили Горно-химический комбинат с ознакомительным техническим туром

Знакомство с предприятием продолжалось полный рабочий день: восемь часов. Пройдя 12 досмотров на КПП, все участники техтура очень высоко оценили систему физзащиты комбината. Столько же - 12 километров - они прошли по коридорам, производственным помещениям, переходам и лестницам как перспективных производств, расположенных на площадке ИХЗ, так и исторических объектов в подгорной части комбината.

В своих отзывах участники техтура отметили практическую пользу от увиденного. В частности, Владимир Старушенков, главный специалист Департамента ядерной и радиационной безопасности Росатома сказал:



- Нам много говорят про замыкание ядерного топливного цикла, но я впервые увидел, как на самом деле всё продвигается в этом направлении. Подобные техтуры очень нужны, потому что обычно видишь лишь какой-то узкий сегмент производственной цепочки. Я, например, не раз бывал на Горно-химическом комбинате в командировке, но именно эта поездка произвела на меня масштабное комплексное впечатление. В Госкорпорации много подразделений, которые непосредственно не связаны с производством, и представителям этих организаций очень полезно знать, чем люди заняты на местах и в чём мощь Росатома.

- Все мои ожидания были превзойдены в 10 миллионов раз! – поделилась впечатлениями Виктория Березуева, специалист Корпоративной академии Росатома. - Поражает мощь всего увиденного, начиная от современной площадки ИХЗ и заканчивая, конечно, реактором. Переполняет гордость за свою страну и за людей, которые смогли это сделать, за их огромный труд, за то, что они продолжают делать. Хочу выразить большую человеческую благодарность всем, кто тут работал и работает сейчас.

Гости также признались, что действительность многократно превзошла даже наиболее смелые ожидания от самого уникального, по их собственным словам, предприятия российской атомной отрасли.