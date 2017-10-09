ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА

В Железногорске продолжает работу бесплатная школа для родственников тяжелобольных людей и волонтеров

В четверг, 12 октября, в Центральной городской библиотеке им.Горького состоится очередное занятие школы "Внимание и забота" для родственников тяжелобольных.

Начало в 18-00.