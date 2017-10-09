ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА
09.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске продолжает работу бесплатная школа для родственников тяжелобольных людей и волонтеров
В четверг, 12 октября, в Центральной городской библиотеке им.Горького состоится очередное занятие школы "Внимание и забота" для родственников тяжелобольных.
Начало в 18-00.
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