ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

Ученики железногорской школы искусств стали лауреатами краевого фестиваля семейных талантов «Очаг»

Ежегодный фестиваль семейного творчества проходил 7 октября в ГЦНТ Красноярска. В нем приняли участие несколько десятков коллективов со всего края. Разнообразие жанров, творческих направлений показали, насколько талантливы наши люди. Жива в них тяга к народному искусству, к возрождению традиций предков. Но главная особенность фестиваля – семейственность. Цель - найти и поддержать семейные таланты. Мамы и папы наравне со своими очаровательными ребятишками играли, пели и шумели.

Железногорск представляли ученики ДШИ им. Мусоргского. Юные дарования вместе со своими мамами и преподавателем по фортепиано Татьяной Земелевой показали несколько творческих номеров.

Юлия Ашихмина вместе с дочкой Ксенией стали лауреатами фестиваля. Дуэт исполнил джазовую композицию. Юлия Ашихмина старается поддерживать свою дочь во всех начинаниях:

- Всегда стараемся делать все вместе. Даже папу привлекаем. С удовольствием согласились поучаствовать в конкурсе «Очаг». Мы благодарны нашему педагогу Татьяне Земелевой за возможность выступить на фестивале.

Содружество семей Прус и Зиминых исполнили на синтезаторе вариацию известного «Серенького козлика». Конкурсанты подготовили костюмы в стиле народной сказки. Дети были в рожках, а мамы в русских сарафанах.

Диплом участников фестиваля отправился в копилку семейного содружества.

Наставник семейных дуэтов - преподаватель высшей категории по фортепиано школы искусств им. Мусоргского Татьяна Земелева, чрезвычайно довольна, что ее ученики с желанием и любовью относятся к совместному делу.

Совместное творчество - лучший способ объединить родителей и детей. Вместе переживать успех и волнения друг друга, стремиться к новым знаниям и победам. В этом и есть главная цель искусства - объединять сердца.

Фото:Татьяны Зиминой