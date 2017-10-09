ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 9 ОКТЯБРЯ
09.10.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 35 | Автор: Сергей Скляров
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Вчера, 11:22 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 9 октября
17 октября 2016 | Раздел: Видео / ТелепередачиВ «Открытой студии» - директор театра кукол "Золотой ключик" АННА МАНДРЫГИНА
3 октября 2016 | Раздел: Видео / ТелепередачиВ «Открытой студии» - директор школы № 98 ИГОРЬ РЫЖЕНКОВ
8 октября 2015 | Раздел: Главные темы / ТелепередачиВ «Открытой студии» - директор железногорского филиала АО "КРАСЭКО" АНДРЕЙ БЕЛЕЙ
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Галина Процкая, в новости: НАРОДНЫЙ ОПРОС
Николай, в новости: НАРОДНЫЙ ОПРОС
Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Так это надувательство, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
ГортеплоЭнерго, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Житель города, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Татьяна Фирсова, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Виктор, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Жека, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
Жека, в новости: БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
НОВОСТИ ЧАСА
XML error in File: http://news.rambler.ru/rss/head/
XML error: StartTag: invalid element name at line 2
XML error: StartTag: invalid element name at line 2