РАДИОПРОГРАММА ОТ 9 ОКТЯБРЯ
09.10.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 45 | Автор: Сергей Скляров
• На территории ВПЧ № 10 установили мемориал "Всем пожарным"
• Учителя на фестивале "Осень в кроссовках"
• Железногорцы в краевом фестивале "Очаг"
• И снова пьяный за рулём
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Вчера, 11:25 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Центре Досуга прошел фитнес-фестиваль "Осень в кроссовках"
2 октября 2017 | Раздел: Аудио / Радиопередачи• Началось голосование по благоустройству на 2018 год • Железногорцев покорил хор Валаамского монастыря • Снова пьяный за рулём • Евгений Малыгин - лучший борец России
19 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске заложили мемориал пожарным и спасателям
30 марта 2010 | Раздел: Культура••• Театр кукол "Золотой ключик" получил три хрустальные маски и четыре диплома на краевом фестивале "Театральная весна-2010"!
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Галина Процкая, в новости: НАРОДНЫЙ ОПРОС
Николай, в новости: НАРОДНЫЙ ОПРОС
Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Так это надувательство, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
ГортеплоЭнерго, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Житель города, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Татьяна Фирсова, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Виктор, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Жека, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
Жека, в новости: БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
НОВОСТИ ЧАСА
XML error in File: http://news.rambler.ru/rss/head/
XML error: StartTag: invalid element name at line 2
XML error: StartTag: invalid element name at line 2