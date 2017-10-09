СТАРУШКА БЫЛА В ШОКЕ

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09.10.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 40 | Автор: Галина Процкая

Следователи МУ МВД России по ЗАТО Железногорск возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в краже имущества из квартиры

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 86-летней женщины о том, что из ее квартиры похитили телевизор.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что к совершению кражи причастен внук потерпевшей, который тайно взял ключи от ее квартиры и воспользовавшись отсутствием пенсионерки, похитил телевизор и заложил его в ломбард.

В отношении ранее судимого, неработающего злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет со штрафом до 80 000 тысяч рублей.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



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