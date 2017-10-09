КАДЕТЫ НА МАРШЕ
Железногорский кадетский корпус отметил девятую годовщину со дня своего образования
Руководство и учащиеся Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России приняли участие в торжественном построении Корпуса.
Поздравить личный состав учебного заведения приехали представители Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, администрации ЗАТО Железногорск, почетные жители города, родители, а также выпускники Корпуса, в числе которых есть и нынешние курсанты Академии.
В ходе торжественной церемонии звучали поздравительные речи и были объявлены благодарности. Для гостей выступили юные барабанщики кадетского корпуса, а кадеты старших классов представили творческий номер, демонстрирующий мастерство обращения с оружием.
Завершил мероприятие торжественный марш личного состава Корпуса. Музыкальное сопровождение праздника по доброй традиции обеспечил оркестр Академии МЧС России, сообщает sibpsa.ru.
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