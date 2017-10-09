УСПЕХ ПОВТОРИЛИ!
09.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 58 | Автор: Галина Процкая
Железногорский парк культуры и отдыха второй год подряд стал победителем Всероссийского конкурса «Хрустальное колесо»
Церемония награждения состоялась в Сочи на территории Тематического парка развлечений "Сочи Парк".
Это масштабный, уникальный и единственный конкурс в России среди профессионалов индустрии развлечений и отдыха, которому в этом году исполнилось 15 лет.
Цель смотра-конкурса - выявить лидеров рынка индустрии развлечений, оказывающих культурные, досуговые, рекреационные услуги высокого качества и уровня безопасности.
По итогам конкурса железногорский парк культуры и отдыха взял главный приз в номинации "Лучший открытый парк развлечений". Поздравляем сотрудников парка! Так держать, профессионалы!
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