УСПЕХ ПОВТОРИЛИ!

Железногорский парк культуры и отдыха второй год подряд стал победителем Всероссийского конкурса «Хрустальное колесо»

Церемония награждения состоялась в Сочи на территории Тематического парка развлечений "Сочи Парк".

Это масштабный, уникальный и единственный конкурс в России среди профессионалов индустрии развлечений и отдыха, которому в этом году исполнилось 15 лет.

Цель смотра-конкурса - выявить лидеров рынка индустрии развлечений, оказывающих культурные, досуговые, рекреационные услуги высокого качества и уровня безопасности.

По итогам конкурса железногорский парк культуры и отдыха взял главный приз в номинации "Лучший открытый парк развлечений". Поздравляем сотрудников парка! Так держать, профессионалы!