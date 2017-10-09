КОНКУРС ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Железногорские общественники просят у президента России на свои инициативы около 17 млн



"Ресурсный центр поддержки социальных инициатив" составил список проектов местных некоммерческих организаций, поданных на участие во втором конкурсе президентских грантов. На что же просят деньги общественники?

1. Благотворительный фонд развития гимназии №91.

Проект "Театр времени", запрашиваемая сумма 980 000 рублей

2. Красноярская региональная молодежная общественная организация "Федерация Здорового Образа Жизни"

Проект "Научись Спасать Жизнь", запрашиваемая сумму 2 890 755 рублей

3. Фонд содействия деятельности закрытых городов Сибири и Урала, развитию Крыма и города-героя Севастополя

Проект "Формирование у школьников и студентов навыков ведения бизнеса и проектной работы, в т.ч. по социально ориентированным некоммерческим проектам", запрашиваемая сумма - 1 427 506 рублей

4. Красноярская региональная общественная организация "Ассоциация развития гражданского общества"

Проект "Ресурсный центр - территория поддержки инициатив, запрашиваемая сумма - 871 865 рублей

5. Автономная некоммерческая организация "Железногорский хоспис им.Василия и Зои Стародубцевых"

Проект "Создание мобильного хосписа в Железногорске", запрашиваемая сумма 2 999 980 рублей

6. Фонд помощи и поддержки людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации "Возрождение"

Проект Центр реабилитации людей, попавших в трудную жизненную ситуацию "Возрождение", запрашиваемая сумма 992 506,56 рублей

7. Ассоциация "Технологическая платформа "Национальная информационная спутниковая система"

Проект "Дорога в космос", запрашиваемая сумма 6 440 031 рублей

8. Красноярская региональная общественная молодежная организация "Экологический союз"

Проект "Семейный психолог - собака", запрашиваемая сумма 354 000 рублей

Все заявки прошли формальный контроль и направлены на независимую экспертизу. Общий фонд запрашиваемых средств - 16 956 643,56 рублей, отмечает "Ресурсный центр".