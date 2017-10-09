ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ!
09.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 70 | Автор: Галина Процкая
В Центре Досуга прошел фитнес-фестиваль "Осень в кроссовках"
На сцене выступили 20 команд работников образовательных учреждений города. Педагоги и воспитатели подготовили яркие спортивные номера под девизом "Звезды зажигают!".
Первое место завоевала команда лицея №103 "Гармония", второе - школа № 90, третье - у Железногорской общеобразовательной школы № 1.
Организаторами праздничного мероприятия выступили РОО «Федерация бодибилдинга Красноярского края» и Управление образования Железногорска.
Фото Анастасии Совцовой
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