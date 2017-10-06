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ВСЕМ ПОЖАРНЫМ

06.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 53 | Автор: Наталья Булгак

На территории железногорской пожарной части №10 появился памятник всем пожарным

2017 год юбилейный для огнеборцев. 9 октября состоится празднование 70-летия со дня основания Специальной пожарной охраны. Именно к этой дате сегодня и было приурочено торжественное открытие памятника на территории ФПС № 2 МЧС России. В мероприятии приняли участие глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев, кадеты, курсанты Академии МЧС, сотрудники МЧС и духовенство.

По словам начальника управления Владимира Дерышева, камень мемориала специальной пожарной охраны был заложен в прошлом году в день празднования иконы Неопалимой Купины, и вот сейчас, в честь 70-летия специальной пожарной охраны памятник установлен.


фото Натальи Булгак





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