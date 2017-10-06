ВСЕМ ПОЖАРНЫМ
06.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 53 | Автор: Наталья Булгак
На территории железногорской пожарной части №10 появился памятник всем пожарным
2017 год юбилейный для огнеборцев. 9 октября состоится празднование 70-летия со дня основания Специальной пожарной охраны. Именно к этой дате сегодня и было приурочено торжественное открытие памятника на территории ФПС № 2 МЧС России. В мероприятии приняли участие глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев, кадеты, курсанты Академии МЧС, сотрудники МЧС и духовенство.
По словам начальника управления Владимира Дерышева, камень мемориала специальной пожарной охраны был заложен в прошлом году в день празднования иконы Неопалимой Купины, и вот сейчас, в честь 70-летия специальной пожарной охраны памятник установлен.
фото Натальи Булгак
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
28 апреля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия30 апреля отмечается День пожарной охраны России
30 марта 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Центр ДосугаВ железногорском Центре Досуга проходит восьмой слет дружин юных пожарных
19 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске заложили мемориал пожарным и спасателям
17 сентября 2014 | Раздел: Cобытия••• Крестный ход в честь иконы Божией Матери «Неополимая Купина» впервые состоялся в Железногорске (фото)
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Так это надувательство, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
ГортеплоЭнерго, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Житель города, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Татьяна Фирсова, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Виктор, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Жека, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
Жека, в новости: БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Мамаева, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Мария, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
НОВОСТИ ЧАСА
XML error in File: http://news.rambler.ru/rss/head/
XML error: StartTag: invalid element name at line 2
XML error: StartTag: invalid element name at line 2