ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

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06.10.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 10 | Автор: Галина Процкая

В Красноярском крае от укусов клещей умерло 7 человек

В 2017 году жители Красноярского края чаще страдали от укусов клещей. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, в текущем году с жалобами на присасывание опасных членистоногих обратилась почти 21 тысяча жителей, что практически на 6 тысяч человек больше, чем в 2016 году. Специалисты отметили, что среди пострадавших выросло количество детей: так, в этом году за помощью обратилось 3798 детей, что почти на 1000 больше, чем в прошлом году.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что в 2017 году от клещевого энцефалита в Красноярском крае умерли 7 человек. Всего же в 2017 году зафиксировали 231 случай этого заболевания, что на 116 случаев меньше, чем в прошлом году, когда болезнь диагностировали у 347 человек.

В целом сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что за прошедшие 10 лет в регионе наблюдается снижение заболеваемости клещевым энцефалитом, сообщает Newslab.



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