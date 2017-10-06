ЗА РЫБОЙ НА ТАЙМЫР!

Красноярские ученые выяснили, что самая полезная в мире рыба обитает на севере края

Красноярские ученые из научного центра СО РАН проверили, у каких рыб сиговых рыб больше всего содержание жирных кислот омега-3. Оказалось, что северная рыба из Енисея в этом плане выигрывает у всех. По результатам исследований енисейский омуль и сиг из таймырского озера Собачье — самые богатые по количеству полиненасыщенных жиров. Ученые выяснили, что в омуле находится 17,6 миллиграммов омега-3 кислот на грамм биомассы, а в сиге из таймырского озера — 16,6.

Для справки:

Многие пресноводные рыбы настолько бедны омега-3, что даже килограмм продукта не восполнит суточную норму, тогда как всего 50-60 грамм омуля или сига могут покрыть рекомендуемую медиками потребность.

Рекомендуемая для здорового питания и снижения риска сердечно-сосудистых и нервных заболеваний доза жирных кислот составляет 1 грамм в сутки. Они непрерывно расходуются организмом, и их нужно потреблять постоянно. Теперь ученые займутся выработкой рекомендаций для производителей и потребителей рыбы, которые смогут повысить качество питания и сохранить здоровье населения.

Источник: http://trk7.ru/news/70938.html