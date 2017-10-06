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НАРОДНЫЙ ОПРОС

НАРОДНЫЙ ОПРОС
06.10.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцев просят принять участие в опросе по транспортному обслуживанию

НАРОДНЫЙ ОПРОС

06.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая

Железногорцев просят принять участие в опросе по транспортному обслуживанию

В рамках разработки программ и схем по планированию развития транспортной системы ЗАТО Железногорск администрация города совместно с ООО «Строй Инвест Проект» проводит социологический опрос.

Наблюдения и замечания жителей позволят наиболее точно определить потребность в маршрутах и улучшить транспортное обслуживание населения.

Если вы заинтересованы в развитии общественного пассажирского транспорта, улучшении ситуации на городских дорогах, то ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ и направьте по адресу электронной почты: si-proekt@yandex.ru

Отметим, что дополнительно опросы пройдут на улицах города, поселков, и на предприятиях. Все ответы конфиденциальны, информация будет использована для статистического анализа в обобщенном виде.

Источник: admk26.ru



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