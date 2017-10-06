НАРОДНЫЙ ОПРОС
Железногорцев просят принять участие в опросе по транспортному обслуживанию
В рамках разработки программ и схем по планированию развития транспортной системы ЗАТО Железногорск администрация города совместно с ООО «Строй Инвест Проект» проводит социологический опрос.
Наблюдения и замечания жителей позволят наиболее точно определить потребность в маршрутах и улучшить транспортное обслуживание населения.
Если вы заинтересованы в развитии общественного пассажирского транспорта, улучшении ситуации на городских дорогах, то ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ и направьте по адресу электронной почты: si-proekt@yandex.ru
Отметим, что дополнительно опросы пройдут на улицах города, поселков, и на предприятиях. Все ответы конфиденциальны, информация будет использована для статистического анализа в обобщенном виде.
Источник: admk26.ru
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