ПОДГОРНЫЙ МЕРЗНЕТ
В Подгорном без полноценного отопления остались пять домов
Более 56 заявлений и жалоб поступило от собственников многоквартирных домов поселка Подгорный в Управляющую компанию ЖКХ.
Затянувшийся ремонт поселкового трубопровода оставил без отопления пять жилых домов поселка. Земляные работы с заменой устаревшего трубопровода начались с конца августа в непосредственной близости от многоквартирных домов на участке от ул. Лесная, 2 до Строительной, 17.
Горячая вода в жилые дома сейчас поступает по «времянке», что существенно снижает ее температуру. Батареи также не очень горячие, поскольку поступающего тепла не хватает для полноценного отопления дома.
Подрядчик из Красноярска должен был завершить работы еще в сентябре. Но погода вмешалась в планы. И теперь в разгар отопительного сезона людям не совсем комфортно в своих квартирах. Директор ЖКХ Сергей Коршунов отслеживает ситуацию ежедневно. Пока не наступили настоящие холода, необходимо ускорить работы, подчеркнул Сергей Коршунов:
В администрации ЗАТО пообещали потребовать от подрядчика скорейшего завершения ремонта.
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