ПОЖАРНЫЙ КРОССФИТ
Пожарно-спасательная академия МЧС России провела необычные соревнования по пожарному многоборью
Впервые в Сибирской академии МЧСи прошли соревнования по функциональному пожарному многоборью. Так называемый «пожарный кроссфит» состоит из постоянно меняющихся упражнений высокой интенсивности, которые задействуют все группы мышц спортсмена.
Вузовский «пожарный кроссфит» прошел на плацу учебного заведения.
Свою физическую и профессиональную подготовку демонстрировали курсанты и слушатели факультета инженеров пожарной безопасности. Спортсмены состязались как в командном, так и личном первенстве.
Участники соревнований выполняли «русские махи» 24-килограммовыми гирями, комплексные упражнения со штангой, отжимались, кантовали автомобильные покрышки колёс, переносили мешки с грузом, манекенов и скатки напорных пожарных рукавов, помимо этого они прокладывали и сматывали рукавные линии и тянули канатом автомобили. По регламенту этого необычного состязания все этапы спортсмены преодолевали в полной боевой экипировке, с кислородными баллонами за плечами.
В общем зачете лучшими стали третьекурсники Академии, создав внушительный отрыв от команд других курсов. В личном первенстве безоговорочную победу одержал слушатель 5 курса Семен Потапенко, который в составе сборной Академии представлял учебное заведение на соревнованиях в Иркутске.
Источник: сайт sibpsa.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Подводные лодки Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удары по террористам запрещенной в России группировки ИГИЛ в Сирии крылатыми ракетами «Калибр».
На ВГТРК подали в суд из-за «Прямого эфира» с Малаховым
Рекламное агентство «Твин Медиа» подало в суд на компанию ВГТРК за нарушение прав на товарный знак. Об этом рассказал РБК креативный директор агентства Даниил Костинский.
У ДНР появились новые доказательства по делу о крушении MH17
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) возобновила уголовное производство по делу о крушении малайзийского Boeing в связи с вновь открывшимися фактами.
Офицер СБУ перешел на сторону ополченцев
Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о переходе на сторону ополчения человека, представившегося подполковником, начальником подразделения шифровальной связи Службы безопасности Украины (СБУ) Романом…
СМИ узнали о казни российского заложника в Сирии
Депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров заявил, что в Сирии казнили россиянина Романа Заболотного, которого, как писали СМИ, ранее захватили террористы. Об этом сообщает «Дождь».