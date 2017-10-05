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ПОЖАРНЫЙ КРОССФИТ

05.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Галина Процкая

Пожарно-спасательная академия МЧС России провела необычные соревнования по пожарному многоборью

Впервые в Сибирской академии МЧСи прошли соревнования по функциональному пожарному многоборью. Так называемый «пожарный кроссфит» состоит из постоянно меняющихся упражнений высокой интенсивности, которые задействуют все группы мышц спортсмена.
Вузовский «пожарный кроссфит» прошел на плацу учебного заведения.

Свою физическую и профессиональную подготовку демонстрировали курсанты и слушатели факультета инженеров пожарной безопасности. Спортсмены состязались как в командном, так и личном первенстве.

Участники соревнований выполняли «русские махи» 24-килограммовыми гирями, комплексные упражнения со штангой, отжимались, кантовали автомобильные покрышки колёс, переносили мешки с грузом, манекенов и скатки напорных пожарных рукавов, помимо этого они прокладывали и сматывали рукавные линии и тянули канатом автомобили. По регламенту этого необычного состязания все этапы спортсмены преодолевали в полной боевой экипировке, с кислородными баллонами за плечами.


В общем зачете лучшими стали третьекурсники Академии, создав внушительный отрыв от команд других курсов. В личном первенстве безоговорочную победу одержал слушатель 5 курса Семен Потапенко, который в составе сборной Академии представлял учебное заведение на соревнованиях в Иркутске.

Источник: сайт sibpsa.ru



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