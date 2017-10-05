МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
В компании «Информационные спутниковые системы» подвели итоги конкурса профессионального мастерства, посвящённого Дню машиностроителя
Профессиональный конкурс прошел в соответствии с регламентом ежегодных отраслевых Чемпионатов Госкорпорации «РОСКОСМОС».
В соревнованиях приняли участие около 100 конкурсантов по двум инженерным и восьми рабочим компетенциям. Решетнёвцы выполнили конкурсные задания в области прототипирования, инженерной графики CAD, электроники, сварочных технологий, слесарной обработки деталей, токарных и фрезерных работ, в том числе на станках с ЧПУ.
Победители были определены в трёх возрастных группах: до 26 лет, до 34 лет, а также 35 лет и старше. Лучшим профессионалам по каждой компетенции вручены Почётные грамоты, благодарственные письма, памятные знаки и назначены денежные премии. Из числа работников, занявших призовые места в возрастных группах до 26 и до 34 лет, главными экспертами компании «ИСС» по компетенциям будут определены кандидатуры для участия в отраслевом чемпионате «Молодые профессионалы РОСКОСМОСа – 2018».
По итогам конкурса также определены лучшие в командном первенстве. Кубок победителя в рабочих компетенциях получил цех наземной продукции и инструмента, в инженерных компетенциях – отдел конструирования космических аппаратов и модуля полезной нагрузки, сообщает портал АО "ИСС".
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