МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

В компании «Информационные спутниковые системы» подвели итоги конкурса профессионального мастерства, посвящённого Дню машиностроителя

Профессиональный конкурс прошел в соответствии с регламентом ежегодных отраслевых Чемпионатов Госкорпорации «РОСКОСМОС».

В соревнованиях приняли участие около 100 конкурсантов по двум инженерным и восьми рабочим компетенциям. Решетнёвцы выполнили конкурсные задания в области прототипирования, инженерной графики CAD, электроники, сварочных технологий, слесарной обработки деталей, токарных и фрезерных работ, в том числе на станках с ЧПУ.

Победители были определены в трёх возрастных группах: до 26 лет, до 34 лет, а также 35 лет и старше. Лучшим профессионалам по каждой компетенции вручены Почётные грамоты, благодарственные письма, памятные знаки и назначены денежные премии. Из числа работников, занявших призовые места в возрастных группах до 26 и до 34 лет, главными экспертами компании «ИСС» по компетенциям будут определены кандидатуры для участия в отраслевом чемпионате «Молодые профессионалы РОСКОСМОСа – 2018».

По итогам конкурса также определены лучшие в командном первенстве. Кубок победителя в рабочих компетенциях получил цех наземной продукции и инструмента, в инженерных компетенциях – отдел конструирования космических аппаратов и модуля полезной нагрузки, сообщает портал АО "ИСС".