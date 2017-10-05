БОЛЬШИЕ РЕКОРДЫ

В Железногорске прошли финальные соревнования проектов-победителей грантового конкурса ГХК «ТОП 20-2017»

Первый из них - чемпионат «ЖелезноГол - народный футбол». Самый массовый городской футбольный турнир объединил 350 участников - студентов, школьников, ветеранов, работников ГХК, ИСС, Спецстроя, военнослужащих частей МВД, курсантов Академии МЧС, жителей Подгорного, Сосновоборска и Красноярска от 14 до 55 лет. Спортивные баталии длились 4 месяца под девизом «ГХК. Там, где победа».

ГХК представили три коллектива: «Октябрь», «Шахтёр» (молодежная организация ГХК) и «BMS» (молодёжный вариант «Енисея ГХК»). Из них выше всех в турнирной таблице забрался «Октябрь» - 4 место. А победителем турнира стал железногорский «Спартак».

- Мы движемся семимильными шагами, - говорит председатель исполкома любительской футбольной лиги «ЖелезноГол» Владимир Пичугин. - В дальнейших планах проведение аналогичных турниров на соседних территориях - в Зеленогорске, Сосновоборске, Берёзовке и Сухобузимо. Соревнования станут базисом для создания региональной структуры, которая позволит делегировать победителя на чемпионат России.

Также благодаря грантовой поддержке ГХК на новом уровне прошли традиционные соревнования по кикбоксингу в рамках Дня открытых дверей ДЮСШ-1 «Малые рекорды Гиннеса». На мероприятии впервые использовался цифровой тренажер «СИЛОМЕР КИКТЕСТ - 91Т», с помощью которого более сотни юных спортсменов смогли продемонстрировать свои физические способности. Приобретённое оборудование рассчитано не на один год, поэтому проект-победитель «ТОП 20» имеет долгосрочную перспективу, сообщает сайт ГХК.